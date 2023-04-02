Лукашенко: реализация договорённостей с Россией улучшит качество жизни граждан двух стран

Минск, , 08:58 — REGNUM Полноценная реализация достигнутых договорённостей будет способствовать повышению качества жизни граждан России и Белоруссии. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко © Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

Президенты России и Белоруссии обменялись поздравлениями с Днём единения народов двух государств.

«Уверен, что полноценная реализация достигнутых договорённостей откроет новые перспективы союзного строительства, придаст импульс поступательному развитию экономик, будет способствовать повышению качества жизни граждан наших стран», — приводит текст поздравления пресс-служба президента Белоруссии.

Белорусский лидер также отметил, что в условиях беспрецедентных внешних угроз и вызовов российско-белорусские отношения достойно прошли проверку на прочность, они стали примером истинного партнёрства, которое основано на принципах взаимного уважения, доверия и суверенного равенства.

Как передавало ИА REGNUM, товарооборот России и Белоруссии в январе 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос почти на треть. Так, в январе 2023 года продолжился прирост товарооборота на 29,2% к аналогичному периоду прошлого года — до $3 млрд; российский экспорт составил $1,8 млрд (рост на 31,6%), а импорт — $1,2 млрд.

Ранее в Белоруссии было ратифицировано соглашение с Россией о сотрудничестве в области развития перевозок отдельных видов грузов через транспортные коридоры, проходящие по территориям двух стран, подписанное 29 сентября 2022 года в Москве. Соглашением предусмотрено, что поставки экспортной белорусской продукции в третьи страны будут осуществляться как через морские порты России, так и через наземную транспортную инфраструктуру.