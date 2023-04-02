Киев, , 08:44 — REGNUM Прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) собираются на службу, которую возглавит митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский). Об этом сообщает 2 апреля Союз православных журналистов в Telegram-канале.

Митрополит Онуфрий Кадр из видео

«Киево-Печерская лавра сейчас. Верные канонической Церкви собираются на службу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что митрополит Онуфрий возглавит божественную литургию. В Сети появились кадры с митрополитом, который входит в храм и благословляет верующих.

Ранее украинские власти предъявили наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедю) обвинения в «сотрудничестве с Россией» и разжигании межрелигиозной розни.

Как сообщало ИА REGNUM, суд отправил митрополита Павла под домашний арест на 60 суток, отбывать его митрополит должен вдали от монастыря. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры связан с тем, что минкультуры Украины объявило об одностороннем разрыве с УПЦ договора аренды монастыря и потребовало от монахов освободить лавру.