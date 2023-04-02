Вашингтон, 2 апреля, 2023, 08:39 — ИА Регнум. Засуха на западе США привела к сильному обмелению озера Мид, которое расположено на границе между Невадой и Аризоной, в связи с этим на его поверхности стали обнаруживать человеческие останки. Об этом пишет Newsweek.

Kjkolb Озеро Мид до засухи

Отмечается, что сейчас озеро, которое служит водохранилищем на реке Колорадо, наполнено лишь на 30 процентов, а его отступающие воды обнажают множество ужасных находок.

По информации издания, сотрудники правоохранительных органов смогли раскрыть тайну исчезновения 39-летнего жителя Лас-Вегаса Дональда Смита, который был объявлен пропавшим без вести в этом районе ещё в 1974 году. Осенью 2022 года в озере были обнаружены его останки, его смерть признали несчастным случаем.

Авторы статьи отмечают, что за минувший год из озера извлекли по меньшей мере шесть скелетов. Сейчас следователи занимаются идентификацией останков.

Отмечается, что весной 2022 года в озере нашли бочку с останками мужчины, специалисты установили, что он скончался от огнестрельного ранения. По предварительным данным, смерть мужчины наступила в середине или конце 1970-х годов. Эти останки летом 2022 года проверяли на совпадение по ДНК с пропавшим без вести 45 лет назад мужчиной. Тогда одна из женщин предположила, что найденный скелет может принадлежать её брату, который был местным мафиози.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3794686" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА REGNUM, в Аргентине останки пропавшего квадроциклиста нашли внутри акулы Он ехал по берегу на своём квадроцикле. Через два дня повреждённую машину нашли на пляже, однако отец троих детей бесследно исчез. 26 февраля в береговую охрану обратились рыбаки, обнаружившие человеческие останки в желудке одной из выловленных ими акул. Трёх акул они поймали недалеко от места, где остался квадроцикл Баррии.