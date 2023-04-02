Донецк, , 08:10 — REGNUM Военные ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, сообщили 2 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Сотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела ВСУ. Архивное фото © Николай Тришин/ТАСС

«После 00:00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:30 — населённый пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибра 152 миллиметра», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике киевские военные вечером 1 апреля обстреляли Центрально-городской район Горловки ВСУ выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра. О пострадавших и разрушениях пока данных нет.