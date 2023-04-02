Американский военный Дрейвен заявил, что Россия проводит «дезинсекцию» на Украине

Вашингтон, , 08:07 — REGNUM Российская армия проводит на Украине «дезинсекцию», так как главной заразой для страны является режим её президента Владимира Зеленского. Об этом написал американский ветеран войны Ноктис Дрейвен в своём Twitter.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Россия не пытается завоевать Украину, а «освобождает её с запада».

«Россия рассматривает Украину как средство борьбы с вредителями, если вы хотите вывести жуков или крыс из дома, вы не уничтожите весь дом, вы выгоните вредителя», — написал военный.

Россия обладает таким ядерным потенциалом, что могла бы «уничтожить планету». Оружия у страны больше, чем у всех членов НАТО вместе взятых, добавил Дрейвен.

Как сообщало ИА REGNUM, сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон полагает, что президент Украины Владимир Зеленский рискует своим государством в конфликте с Россией. По её словам, украинский лидер ошибается, если думает, что ядерный зонтик США может спасти страну от России.