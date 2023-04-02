«Известия»: Air Arabia, flydubai и Emirates возобновили прием российских карт Visa и MasterCard

Москва, , 07:53 — REGNUM Иностранные ближневосточные авиакомпании активно начали приём российских карт Visa и MasterCard для оплаты билетов, сообщили «Известия». Операции по оплате предлагают провести через систему быстрых платежей (СБП).

Самолет авиакомпании Air Arabia Lars Steffens

В числе «пилотов», которые возобновляют приём российских карт Visa и Mastercard, компании Emirates, Air Arabia и flydubai.

Например, билеты на рейсы Air Arabia можно оплатить через систему СБП, но при этом нужно быть готовым к 6%-ной комиссии от итоговой суммы за выписку каждого билета. Покупатель должен оформить бронирование на сайте, затем обратиться в службу поддержки, и на почту ему направят ссылку для проведения операции.

Компания flydubai проводит транзакции через уполномоченного агента с дополнительным сбором в 2 тыс. рублей.

Emirates предлагает расплачиваться российскими картами с помощью системы QR-кодов, но как минимум за 10 дней до вылета.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкая авиакомпания Turkish Airlines вновь начала принимать оплату картами российских банков.