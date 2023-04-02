Симферополь, 2 апреля, 2023, 07:37 — ИА Регнум. Киевские власти стараются посеять панику и страх среди жителей России, направляя беспилотники атаковать гражданскую инфраструктуру в Крыму. Но военной выгоды им это не приносит. Об этом сообщил ТАСС глава Госсовета республики Владимир Константинов.

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Отмечается, что Украина за последний месяц не раз пыталась беспилотниками атаковать инфраструктуру Крыма.

По мнению Константинова, такие атаки направлены на запугивание населения полуострова и выслуживание перед Западом.

«Самое главное — отчитаться перед западными хозяевами за полученные деньги: мол, «мы воруем не всё, что вы нам посылаете, ещё вот есть чему летать или плыть». Потому что какой-то серьёзной военной или какой-то другой выгоды в этих атаках нет», — считает глава Госсовета Крыма.

Он добавил, что Украина направляет БПЛА с такой же целью и в другие регионы России.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска пытались атаковать Крым 29 марта, скорее всего, беспилотником «Стриж».

В Симферопольском районе Крыма системами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Дрон упал в поле.