Вашингтон, 2 апреля, 2023, 07:01 — ИА Регнум. Пилоты американских стелс-истребителей F-35, которые патрулировали воздушное пространство вблизи границ с Россией, столкнулись с обманным манёвром российских комплексов ПВО С-300. Об этом сообщила газета AirForceTimes.

mil.ru ЗРК С-300

Отмечается, что истребитель США не всегда распознавал объекты вокруг себя, поскольку у комплексов ПВО есть цифровые способы уклонения от обнаружения.

Один из лётчиков, полковник Крейг Андрле, рассказал, что видел С-300, но самолёт не мог его идентифицировать.

Его коллега, полковник Брэд Башор, добавил, что пилоты F-35 не сталкивались во время патрулирований с провокациями со стороны ВВС России и Белоруссии.

«Мы просто смотрели друг на друга. Никакого прямого взаимодействия и ничего непрофессионального с обеих сторон», — заверил лётчик.

Как сообщало ИА REGNUM, генерал-лейтенант ВВС США Майкл Шмидт заявил, что только половина их истребителей F-35 готова к выполнению задач, и то не в полном объёме.

Доля боевых машин, которые готовы выполнять все свои задачи, менее 30%.