В Нью-Йорке 4 апреля во время приезда Трампа в суд перекроют уличное движение

Нью-Йорк, США, , 06:59 — REGNUM Во вторник, 4 апреля, власти Нью-Йорка решили перекрыть движение по прилегающим к зданию суда улицам по причине предъявления обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным издания, будут полностью перекрыты прилегающие к зданию Верховного суда улицы в нижней части района Манхэттен. Помимо этого, в окрестностях суда запретят парковку транспорта.

Трамп прибудет в Нью-Йорк за день до предъявления обвинений в суде, 3 апреля. Сотрудники службы безопасности суда будут управлять передвижениями политика внутри здания, их будут сопровождать охранники политика. Сотрудникам полиции Нью-Йорка поручено охранять улицы вокруг здания и маршрут кортежа Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-главе Белого дома Дональду Трампу будут предъявлены многочисленные обвинения в подделке деловой документации, в том числе как минимум одно уголовное. Защитники Трампа подчёркивают, что он не пойдёт на сделку со следствием.