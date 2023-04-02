Нью-Йорк, США, 2 апреля, 2023, 06:59 — ИА Регнум. Во вторник, 4 апреля, власти Нью-Йорка решили перекрыть движение по прилегающим к зданию суда улицам по причине предъявления обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По данным издания, будут полностью перекрыты прилегающие к зданию Верховного суда улицы в нижней части района Манхэттен. Помимо этого, в окрестностях суда запретят парковку транспорта.

Трамп прибудет в Нью-Йорк за день до предъявления обвинений в суде, 3 апреля. Сотрудники службы безопасности суда будут управлять передвижениями политика внутри здания, их будут сопровождать охранники политика. Сотрудникам полиции Нью-Йорка поручено охранять улицы вокруг здания и маршрут кортежа Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-главе Белого дома Дональду Трампу будут предъявлены многочисленные обвинения в подделке деловой документации, в том числе как минимум одно уголовное. Защитники Трампа подчёркивают, что он не пойдёт на сделку со следствием.