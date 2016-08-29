2 Апреля
 
7:37

В Крыму заявили об отсутствии военной выгоды для Украины от атак БПЛА

Киевские власти стараются посеять панику и страх среди жителей России, направляя беспилотники атаковать гражданскую инфраструктуру в Крыму. Но военной выгоды им это не приносит. Об этом сообщил глава Госсовета республики Владимир Константинов.

7:07

Войска группировки «Запад» ликвидировали сразу пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ, сообщает начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

За последние недели на данном направлении украинские боевики постоянно прощупывают состояние нашей обороны, предпринимают безуспешные попытки форсировать Днепр и укрепиться на левобережье.

7:06

Молдавия выступает за создание «международного трибунала по преступлениям России», заявила прозападный президент страны Майя Санду, выступая на саммите «Буча-2023».

7:03

Зеленскому сообщили, из каких регионов скоро отступят киевские войска

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер считает, что ВСУ могут утратить контроль над несколькими регионами после разгрома в Артёмовске ДНР. Об этом военный эксперт рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

7:02

Азовец* признался в осквернении катаной тела погибшего российского бойца

Военнопленный, бывший солдат нацполка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Антон Штукин рассказал, как издевался над телом погибшего российского бойца в Донбассе.

7:01

Шойгу заявил о кратном увеличении выпуска для ВС РФ средств поражения

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе совещания по вопросам обеспечения российских войск боеприпасами заявил, что кратно увеличен выпуск обычных и высокоточных средств поражения.

7:00

Жители Румынии выгоняют из своих домов украинских беженцев

Пригласившие в свои дома украинских беженцев жители Румынии не готовы содержать их по новым правилам, пишет газета Adevarul. Согласно принятой ранее программе «50/20», приютившим беженцев румынам правительство выплачивает компенсации за каждого украинца в размере 850 рублей на проживание и 340 — на питание в день. Хозяин при этом обязан обеспечить их питанием и жильём.

6:59

Пилоты американских стелс-истребителей F-35, отправленных патрулировать воздушное пространство вблизи границ с Россией, столкнулись с обманным маневром российских комплексов ПВО С-300, об этом сообщает AirForceTimes.

Самолет, как отмечается в статье, не всегда распознавал объекты вокруг себя, поскольку у комплексов противовоздушной обороны имеются цифровые способы уклонения от обнаружения.

6:58

ВС РФ на южнодонецком направлении отразили комбинированный удар ВСУ

На южнодонецком направлении российские военные сорвали три попытки украинских националистов провести разведку боем. Они отразили комбинированный удар реактивных систем залпового огня (РСЗО) ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

6:56

ГероиZ. Подполковник Игорь Лебедев.

6:55

Военнослужащий из Кемеровской области с позывным Бур служит в зоне СВО командиром минометного расчета. Когда в сентябре Бур получил повестку, он ни секунды не сомневался в необходимости отправиться на спецоперацию, ведь защищать свою Родину — долг каждого мужчины.

«Хочется, чтобы они тоже имели мирное небо над головой, и чтобы матери не боялись за своих детей, — убежден Бур, — мы все так считаем».

Минобороны РФ.

6:53

Главное о специальной военной операции на Украине за 1 апреля.

  • Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в штабе объединенной группировки российских войск (сил) заслушал доклады по текущей обстановке и провел совещание с командованием группировки и заместителями министра обороны РФ по вопросам обеспечения войск боеприпасами. Также Сергей Шойгу вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда» и другие государственные награды в штабе объединенной группировки российских войск (сил).

  • Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Коптево Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Нововасилевка Донецкой народной республики сбит украинский вертолет Ми-8.

  • На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и артиллерии, потери противника за сутки составили до 110-ти украинских военнослужащих и наемников, один бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Минобороны РФ.