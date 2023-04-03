ДНР, 3 апреля, 2023, 06:59 — ИА Регнум. Наступил 402-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. На южнодонецком направлении российские войска, задействовав зенитные ракетные комплексы С-300 и «Бук», отразили комбинированный удар противника, пытавшегося атаковать двумя ракетами реактивной системы залпового огня HIMARS и тремя снарядами РСЗО «Смерч». Помимо этого, личный состав группировки «Восток» переносными комплексами ПВО «Оса-АКМ» и «Стрела-10» уничтожил по два украинских дрона «Валькирия» и «Фурия».

Телеграмм-канал Владислава Ховалыга Участники СВО

Несмотря на огромные потери, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают оказывать активное сопротивление на донецком направлении. Только за сутки потери составили до 110 украинских военнослужащих и наемников, сообщает Минобороны РФ. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что если российские вооружённые силы выбьют ВСУ из Артёмовска, то смогут быстро занять весь Донбасс. В таком случае российское наступление, не останавливаясь, пойдёт до Запорожья и Херсона. По словам экс-разведчика, президент Украины Владимир Зеленский так упорно сражается за город потому, что уже предупрежден об обрушении обороны киевской армии.

Тем временем 1 апреля стало известно об уничтожении в районе Артёмовска бывшего участника украинского карательного формирования «Торнадо» Даниила Ляшука, известного как Моджахед. Ещё в 2015 году его судили за убийства, пытки, изнасилования и педофилию. На свободу нацист вышел в 2021 году по указу Зеленского, как «ветеран АТО», а в середине 2022 года вступил в ряды ВСУ.

В отличие от Ляшука двое бывших сотрудников полиции Украины героически бились при атаке ВСУ. Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский пояснил, что после освобождения оккупированных территорий к службе привлекаются местные полицейские, не ушедшие с отступающими украинскими войсками.

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