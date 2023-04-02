Салехард, 2 апреля, 2023, 06:42 — ИА Регнум. Участники арктической экспедиции МЧС России на более 20 экземплярах гусеничной и колесной техники за шесть дней прошли по тундре больше 1000 км. Экспедиция проходит в плановом режиме. Об успешном походе рассказали спасатели.

07.mchs.gov.ru Спасатели

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Отмечается, что экспедиция такого масштаба и формата проходит впервые. Спасатели идут по дорогам недропользователей и зимникам. Также часть маршрута колонна проходит по бездорожью.

Отрабатываются различные вводные: из 18 «происшествий» выполнено уже почти десять.

Спасатели провели парашютное десантирование с борта Ил-76, оказали помощь условным пострадавшим, проводили поисковые работы с применением георадаров и ремонтные работы условно неисправной техники.

«Участники чувствуют себя хорошо, нацелены на результат, несмотря на непростые погодные и климатические условия. Данные о местонахождении колонны отслеживаются в реальном времени. Развитие и совершенствование аварийно-спасательных подразделений невозможно без таких проверок прочности», — прокомментировал глава МЧС России Александр Куренков.

Завершится экспедиция 7 апреля в Салехарде.

Как сообщало ИА REGNUM, туристов, пострадавших во время прогулки по национальному парку «Красноярские столбы», пришлось эвакуировать спасателям.

Мужчина сломал ногу во время прогулки в районе горы Воробушки. Второй турист, молодой человек 17-ти лет, получил травму спины во время падения на подъёме к горе Ермак. Спасатели оказали пострадавшим первую помощь и передали в руки врачей.