Adevarul: жители Румынии из-за новых правил поддержки выгоняют из своих домов украинских беженцев

Бухарест, , 06:30 — REGNUM Пригласившие в свои дома украинских беженцев жители Румынии не готовы содержать их по новым правилам, пишет газета Adevarul.

Румыния Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно принятой ранее программе «50/20», приютившим беженцев румынам правительство выплачивает компенсации за каждого украинца в размере 850 рублей на проживание и 340 — на питание в день. Хозяин при этом обязан обеспечить их питанием и жильём.

После принятия поправок в законодательство в Румынии ежемесячно каждой семье с Украины будут выплачивать две тысячи леев (34 тысячи рублей), но оказание помощи ограничено четырьмя месяцами, за это время беженцы должны найти работу. С предоставленных денег у украинцев потребуют оплаты на расходы за проживание.

Алчные собственники пытаются выгнать беженцев и просят от них «непомерную арендную плату», говорится в публикации.

Беженцы стали вести активный поиск нового жилья. Женщины сетуют на то, что им нечем кормить своих детей или не на что купить одежду и подгузники.

В румынском правительстве подсчитали, что с февраля 2022 года на украинских беженцев потрачено 565 млн евро, в том числе на питание и проживание более 100 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Европу с 24 февраля 2022 года прибыло почти 8 миллионов беженцев с Украины. Румыния приняла более 106,7 тыс. беженцев.