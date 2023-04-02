Минобороны: российские военные на южно-донецком направлении отразили комбинированный удар ВСУ

Донецк, , 06:09 — REGNUM На южно-донецком направлении российские военные сорвали три попытки украинских националистов провести разведку боем. Они отразили комбинированный удар реактивных систем залпового огня (РСЗО) ВСУ. Об этом 2 апреля сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«Киевские боевики пытались обстрелять российские позиции при помощи ракет HIMARS и «Смерч». Для их перехвата были задействованы зенитные ракетные комплексы С-300 и «Бук», — пояснил Гордеев.

Отмечается, что личный состав уничтожил по два украинских дрона «Валькирия» и «Фурия» с помощью переносных комплексов ПВО «Оса-АКМ» и «Стрела-10». Ещё один беспилотник «Лелека» сбили из стрелкового оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, бойцы российской группировки «Запад» на купянском направлении за сутки уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.