Вашингтон, 2 апреля, 2023, 05:45 — ИА Регнум. США должны отойти от стратегии коротких войн, которые не приносят успеха. Такой совет дал американский журнал Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Никто не хочет долгих, изнурительных войн — но последствия нетерпения могут быть хуже», — считают авторы аналитической статьи в журнале.

Эксперты заявили, что Вашингтон «одержим» скоротечными конфликтами, при этом за всю историю Америки трудно назвать войну, которая оказалась бы действительно «маленькой и победоносной».

«По-настоящему скоротечных войн у Америки было очень мало, и случались они крайне редко. США должны преодолеть свою одержимость короткой войной», — заключили авторы.

Как сообщало ИА REGNUM, США, судя по высказываниям руководителей Пентагона, начали готовиться к войне с Россией и Китаем одновременно. В случае войны США с Китаем в Тихом океане Вашингтон может потерпеть поражение из-за нехватки десантных возможностей, которые в таком противостоянии могут оказаться решающими, заявил комендант американской морской пехоты генерал Дэвид Бергер.