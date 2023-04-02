Эксперт Безерра: Латинская Америка и мусульманский мир поддержат инициативу России о многополярности

Бразилиа, , 05:15 — REGNUM Новая Концепция внешней политики России содержит прагматический подход по сближению Москвы со странами Латинской Америки, который будет способствовать укреплению партнёрства в интересах формирования многополярности, заявил в беседе с ТАСС Валдир Безерра из Группы исследований БРИКС бразильского Университета Сан-Паулу.

Латинская Америка Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, имеющие «горький опыт» взаимодействия с США и их союзниками страны региона выступят в поддержку позиции России.

«Не исключено также и то, что в случае возможного вступления стран мусульманского мира в БРИКС заявления о разнообразии цивилизаций и систем ценностей, продвигаемые Россией, будут звучать всё чаще в системе международных отношений», — предположил Безерра.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению обозревателя American Conservative Теда Снайдера, направленная против России политика США приводит к наступлению многополярности. Оказавшись отрезанной от западных рынков, Россия вынуждена налаживать связи на Востоке, а у стран Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока есть память. Когда Вашингтон обвиняет Москву «в нарушении границ и государственного суверенитета», всё это «попахивает двуличием», считает эксперт.

В конце марта президент РФ Владимир Путин заявил, что новая Концепция внешней политики России станет «добротной основой» для практических действий во внешнеполитической сфере как в среднесрочной, так и в более отдаленной перспективе. Россия намерена уделить внимание расширению связей с конструктивно настроенными партнёрами.