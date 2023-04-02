Боррель вслед за СМИ Украины пошутил про председательство России в СБ ООН и День дурака

Мадрид, , 05:10 — REGNUM Испанский политик, глава Евросоюза Жозеп Боррель 1 апреля поддался истерии западных и украинских СМИ, что начало председательства России в Совете Безопасности ООН «подходит для Дня дурака».

Жозеп Боррель Exteriores.gob.es

Некоторые издания, комментируя сообщение ООН о начале председательства России в Совете безопасности с 1 апреля, связали это с Днём смеха.

«Начало председательства России подходит для апрельского Дня дурака. Несмотря на то, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН», — написал Боррель в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заверил, что во время своего председательства в Совете Безопасности ООН РФ будет честным брокером, а любые провокации будут обречены на провал.