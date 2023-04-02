В Эквадоре число погибших в результате оползня возросло до 27

Кито, , 04:55 — REGNUM Генеральная прокуратура Эквадора подтвердила гибель не менее 27 человек в результате схода оползня в Алауси. Ранее спасатели сообщали о 17 жертвах природного явления.

Оползень Hans

В управлении по чрезвычайным ситуациям Эквадора по состоянию на 31 марта числились пропавшими без вести порядка 67 человек. Спасательная операция продолжается.

Трагедия произошла в ночь на 27 марта. Оползень сошёл на жилые дома. В зоне бедствия оказались свыше 500 человек. По оценкам Красного Креста, разрушения или повреждения получили более 160 домов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта из-за оползней на севере Индонезии погибли 44 человека. Пропавшими без вести числятся 11 человек. Из зоны бедствия эвакуировали свыше двух тысяч человек.