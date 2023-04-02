* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Пленный азовец* Штукин признался в осквернении украденной катаной тела погибшего российского бойца

Мариуполь, ДНР, , 04:40 — REGNUM Военнопленный, бывший солдат нацполка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Антон Штукин рассказал, как издевался над телом погибшего российского бойца на Донбассе. О своих зверствах украинец признался РИА Новости.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В Мариуполе он на улице посадил тело бойца на стул и истыкал украденным в одном из домов японским мечом. Перед бегством из города, Штукин для устрашения наступающих российских военных оставил изуродованное тело с оружием в нём.

«Я совершил жестокое преступление по отношению к трупу военнослужащего ДНР. Я позволил себе надругаться над ним, вставив в него катану с целью запугивания наступающих сил», — рассказал пленный.

Штукин в подробностях описал, как пытался проткнуть живот погибшего, но из-за бушлата не смог. Потом он вставил катану в шею, прокрутил несколько раз и вытянул. В итоге украинец воткнул меч в район сердца, «показательно оставив катану в нём».

Как сообщало ИА REGNUM, более половины российских военнослужащих, попавших в плен к ВСУ, подвергаются пыткам и жестокому обращению. Об этом заявил глава Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк в ходе выступления на 52-й сессии Совета ООН по правам человека.