Киев, 2 апреля, 2023, 04:35 — ИА Регнум. В Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Также тревога прозвучала на территории подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики.

Официальное оповещение населения произошло 2 апреля в пятом часу утра.

ВС России наносят удары по Украине в ежедневном режиме по критически важным объектам.

Как сообщало ИА REGNUM, украинского лидера Владимира Зеленского уже предупредили об обрушении обороны киевской армии, поэтому он упорно сражается за Артёмовск. Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер считает, что если ВС РФ выбьет ВСУ из города, то армия России очень быстро начнёт наступление и займёт весь Донбасс, и не останавливаясь, пойдёт на освобождение Запорожья и Херсона.