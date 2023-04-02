Спецназ ГРУ отразил атаку натовской техники ВСУ на запорожском направлении
Мелитополь, 2 апреля 2023, 04:32 — REGNUM Спецназ Главного разведывательного управления (ГРУ) отразил атаку западной бронетехники ВСУ на запорожском направлении, видеокадры опубликованы в Telegram-канале военкоров «Русской весны».
Уточняется, что операция проходила 15 марта. Бойцы 22-й бригады спецназа ГРУ вместе с военными 291-го полка из ПТРК уничтожили вражескую технику, включая танки. ВСУ тогда потеряли шесть единиц техники, уничтожен личный состав, часть выживших бежали.
«Расчёты ПТРК спецназа разведуправления Генштаба по итогам того боя представлены к высоким наградам», — написали военкоры.
Как сообщало ИА REGNUM, на запорожской линии фронта среди наёмников появились молодые немцы. Также на запорожском направлении при радиоперехватах часто можно услышать разговоры на польском языке, утверждает глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.