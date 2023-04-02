Мелитополь, 2 апреля, 2023, 04:32 — ИА Регнум. Спецназ Главного разведывательного управления (ГРУ) отразил атаку западной бронетехники ВСУ на запорожском направлении, видеокадры опубликованы в Telegram-канале военкоров «Русской весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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Уточняется, что операция проходила 15 марта. Бойцы 22-й бригады спецназа ГРУ вместе с военными 291-го полка из ПТРК уничтожили вражескую технику, включая танки. ВСУ тогда потеряли шесть единиц техники, уничтожен личный состав, часть выживших бежала.

«Расчёты ПТРК спецназа разведуправления Генштаба по итогам того боя представлены к высоким наградам», — написали военкоры.

Как сообщало ИА REGNUM, на запорожской линии фронта среди наёмников появились молодые немцы. Также на запорожском направлении при радиоперехватах часто можно услышать разговоры на польском языке, утверждает глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.