«Укринформ»: украинские власти принудительно эвакуируют детей из Славянска ДНР

Славянск, ДНР, , 04:12 — REGNUM Из Славянска, расположенного на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики, принудительно эвакуируют детей. Об этом сообщило национальное информагентство «Укринформ».

Славянск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Местная администрация решила, что находящиеся под опекой и попечительством дети должны покинуть город. Всем опекунам приказали выехать за пределы региона в кратчайшие сроки. Если взрослые откажутся, то детей эвакуируют принудительно.

Отмечается, что в Славянске 23 семьи, воспитывающие сирот или детей, чьих родителей лишили прав.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ перебросили значительное количество техники и резервов через Купянск в сторону Славянска. Местные СМИ сообщают о взрывах.