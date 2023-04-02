СМИ: украинские власти принудительно эвакуируют детей из Славянска ДНР
Славянск, ДНР, 2 апреля 2023, 04:12 — REGNUM Из Славянска, расположенного на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики, принудительно эвакуируют детей. Об этом сообщило национальное информагентство «Укринформ».
Местная администрация решила, что находящиеся под опекой и попечительством дети должны покинуть город. Всем опекунам приказали выехать за пределы региона в кратчайшие сроки. Если взрослые откажутся, то детей эвакуируют принудительно.
Отмечается, что в Славянске 23 семьи, воспитывающие сирот или детей, чьих родителей лишили прав.
Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ перебросили значительное количество техники и резервов через Купянск в сторону Славянска. Местные СМИ сообщают о взрывах.