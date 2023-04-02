Славянск, ДНР, 2 апреля, 2023, 04:12 — ИА Регнум. Из Славянска, расположенного на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной Республики, принудительно эвакуируют детей. Об этом сообщило национальное информагентство «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Славянск

Местная администрация решила, что находящиеся под опекой и попечительством дети должны покинуть город. Всем опекунам приказали выехать за пределы региона в кратчайшие сроки. Если взрослые откажутся, то детей эвакуируют принудительно.

Отмечается, что в Славянске 23 семьи, воспитывающие сирот или детей, чьих родителей лишили прав.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ перебросили значительное количество техники и резервов через Купянск в сторону Славянска. Местные СМИ сообщают о взрывах.