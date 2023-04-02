Аршакян заявил, что присоединение Армении к МУС не вредит отношениям с Россией

Ереван, , 04:05 — REGNUM Ратификация Римского статута предоставит Армении возможность поднять в Международном уголовном суде (МУС) вопрос об ответственности за преступления, совершённые военнослужащими Азербайджана. При этом присоединение к договору МУС не повлияет на отношения с Россией, заявил в интервью агентству Armenpress вице-спикер национального собрания республики Акоп Аршакян.

Армения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он допустил заключение Ереваном с Москвой соглашения о том, что Римский статут не повлияет на двусторонние отношения.

Аршакян напомнил, что в конце декабря 2022 года правительство Армении одобрило законопроект «О ратификации Римского статута Международного уголовного суда, подписанного 17 июля 1998 года, и о принятии заявления о признании задним числом юрисдикции Международного уголовного суда в соответствии с частью 3 статьи 12 Римского статута».

По его словам, предугадать содержание конкретных решений МУС в марте было невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД России считают неприемлемым намерение Еревана присоединиться к Римскому статуту МУС и надеются на урегулирование вопроса в союзническом ключе.

24 марта председатель КС Армении Арман Диланян заявил, что Конституционный суд страны признал соответствующими основному закону страны обязательства, закрепленные Римским статутом МУС в Гааге (Нидерланды). Решение вступило в законную силу в момент обнародования документа. В ближайшее время парламенту Армении предстоит провести ратификацию Римского статута.