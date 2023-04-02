Замглавы МИД Польши Яблонский пожаловался на неработающие механизмы изоляции России

Варшава, , 03:51 — REGNUM Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский выразил сожаление о том, что механизмы «изоляции» России не работают. Дипломат так прокомментировал сообщение о назначении РФ председателем Совета Безопасности ООН. Своё мнение Яблонский озвучил в эфире Polskie Radio 24.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это совсем не смешно, потому что это, к сожалению, доказательство того, что в международных организациях механизм изоляции России не работает должным образом», — признал представитель МИД Польши.

Яблонский также высказал требование об «исключении или отстранении» России из Совбеза ООН и самой организации в целом.

Как сообщало ИА REGNUM, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заверил, что во время своего председательства в Совете Безопасности ООН РФ будет честным брокером. Любые попытки спровоцировать обречены на провал.