Полковник в отставке Литовкин: ВСУ будут контратаковать в Запорожской области и Артёмовске

Москва, , 03:26 — REGNUM Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что ВСУ совершат попытку контрнаступления в Запорожской области и в районе Артёмовска. Об этом эксперт заявил URA. RU.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Литовкина, Киев интересует направление на Крым, Херсон.

«ВСУ пытаются перерезать сухопутный путь на Крым — запорожское направление, на Запорожскую АЭС. Также направление, где Артёмовск, Соледарско-Угледарская дуга», — сказал отставной военный.

Возможности контратаки киевских боевиков, по словам Виктора Литовкина, «можно увидеть только во время реального боя».

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные нанесли удар зажигательными снарядами по позициям ВСУ в Угледаре.

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе совещания по вопросам обеспечения российских войск боеприпасами заявил, что кратно увеличен выпуск обычных и высокоточных средств поражения.