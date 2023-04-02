Хомс, Сирия, 2 апреля, 2023, 03:25 — ИА Регнум. Пятеро сирийских военных числятся пострадавшими в результате ракетного удара Израиля по провинции Хомс, сообщили 2 апреля в минобороны Сирии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сирия

«Сегодня около 00:35 израильский противник с направления к северо-востоку от Бейрута совершил воздушную атаку, ударив по некоторым районам города Хомс и провинции. Средства нашей противовоздушной обороны отреагировали на ракеты агрессора и сбили часть из них», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля сирийские СМИ объявили, что в провинции Хомс сработала система противовоздушной обороны после того, как несколько ракет были выпущены Израилем. В эфире радиостанция Sham FM заявили о четырёх пострадавших.