Глава комитета Госдумы Морозов сравнили арест наместника Киево-Печерской лавры Павла с казнью Христа

Москва, , 03:17 — REGNUM Запредельным событием назвал глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия») арест в Киеве наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (Лебедя).

Обыски СБУ Цитата из видео «СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре»

«Он (митрополит — Прим. ИА REGNUM) — страдалец за веру! Он — воплощенное христианство! Нынешнее его поражение в борьбе за истину, подобно казни Христа, есть победа над дьявольским началом, есть торжество веры и добра», — написал политик в своём Telegram-канале.

Морозов назвал президента Украины Владимира Зеленского «Иродом, Иудой, Каифом и Пилатом в одном лице».

По мнению главы комитета Госдумы, действия Зеленского не смоет «никакой дождь из западных серебренников и никакая кровь умирающих за исторические святыни украинцев».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля суд в Киеве назначил настоятелю Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 дней. Служба безопасности Украины подозревает митрополита в «оправдании российской агрессии» и разжигании межрелигиозной розни. Митрополит отвергает эти обвинения и называет преследование со стороны властей политическим.