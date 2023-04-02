Газета WSJ потребовало от российских властей освободить журналиста Гершковича

Вашингтон, , 03:03 — REGNUM Американская газета Wall Street Journal потребовала от властей России немедленно освободить её журналиста Эвана Гершковича, арестованного по подозрению в шпионаже.

Эван Гершкович. Журналист vk.comevangershkovich

Авторы распространенного обращения к России назвали обвиняемого в шпионаже «выдающимся журналистом, который был арестован во время освещения событий в России».

Издание считает обвинения в адрес Гершковича «жестоким оскорблением» в адрес свободы прессы.

Как сообщало ИА REGNUM, действия США после ареста Гершковича фактически являются саморазоблачением. Об этом заявила 31 марта официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По её словам, странно, что в США не пытаются выяснить причины ареста репортёра.