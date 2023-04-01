Москва, 2 апреля, 2023, 02:47 — ИА Регнум. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заверил, что во время своего председательства в Совете Безопасности ООН РФ будет честным брокером. Любые попытки спровоцировать — обречены на провал. Об этом Полянский написал в Telegram-канале.

Постоянное представительство Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский

По словам дипломата, с назначением России председателем «оказались посрамлены все недруги и злопыхатели, для которых такая перспектива была словно кость поперек горла».

Полянский признал, что в ООН всё-таки действуют международное право и выработанные десятилетиями правила процедуры, а не «порядок, основанный на правилах, которым коллективный Запад пытается международное право подменить».

«Мы будем честными брокерами, каковыми мы были и в феврале 2022 года, когда на наше председательство пришлось начало спецоперации», — заверил Дмитрий Полянский.

Зампостпреда подчеркнул, что в отличие от бывших западных партнёров Россия на международной арене играет честно и не продвигает двойные стандарты.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия с 1 апреля на месяц назначена председателем Совета Безопасности ООН. Планируется, что одними из ключевых тем для обсуждения в это время станут «эффективная многосторонность», риски при экспорте вооружений, ближневосточное урегулирование. Глава МИД РФ Сергей Лавров будет спикером Совбеза.