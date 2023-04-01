Вашингтон, 2 апреля, 2023, 02:42 — ИА Регнум. В Белом доме вовремя не поняли, какую важную роль Россия придаёт событиям на Украине, и не предотвратили боевые действия. Соответствующая авторская статья обозревателя Стивена Уолта опубликована в американском журнале Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Гегемон

В публикации говорится, что теперь никогда не узнать, можно ли было избежать боевых действий, если бы США и их союзники в Европе более серьёзно отреагировали на опасения России относительно безопасности и прекратили упрямо настаивать на том, что Украина однажды войдёт в состав НАТО.

По мнению обозревателя, неспособность Соединенных Штатов сделать всё возможное для предотвращения конфликта «заслуживает более критического рассмотрения, чем это было сделано до сих пор».

Кроме этого, Уолт сомневается в целесообразности участия властей США в состоявшемся «Саммите за демократию», поскольку такие мероприятия не дают Вашингтону желаемых результатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию заявлял, что страны Запада насаждают по всему миру принципы тоталитаризма. Их цель — безграничная власть над всеми, а Россия при этом защищает свой дом.

По его словам, западные политики закрывали глаза на преступления, совершаемые нацистами в Донбассе, помогали Киеву оружием. В результате войн, развязанных США после 2001 года, погибло более 900 тыс. человек, более 38 млн — стали беженцами, напомнил президент России.