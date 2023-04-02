Глава Минобороны РФ Шойгу заявил о кратном росте объёмов выпуска высокоточных боеприпасов

Москва, , 02:28 — REGNUM Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе совещания по вопросам обеспечения российских войск боеприпасами заявил, что кратно увеличен выпуск обычных и высокоточных средств поражения.

Шойгу Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы ведовства, это стало возможным за счёт расширения производственных мощностей и повышения производительности труда.

«Количество выпускаемой продукции для обеспечения войск выросло кратно. Речь идёт как об обычных, так и о высокоточных типах средств поражения», — заверил Шойгу и добавил, что специалисты определили необходимые объёмы поставок наиболее востребованных боеприпасов.

«Принимаются меры по наращиванию поставок», — уточнил министр обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в зоне спецоперации во второй половине апреля появятся российские танки «Чёрный орёл», которые по характеристикам значительно превосходят западную технику.