Британский депутат Боб Сили назвал глупым отказ Байдена от участия в коронации Карла III

Лондон, , 02:17 — REGNUM Член комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента от правящей Консервативной партии Боб Сили назвал глупым решение не принимать приглашение президентом США Джо Байденом посетить коронацию британского монарха Карла III.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Сили призвал Белый дом пересмотреть график американского президента.

«Это кажется довольно небрежным, и меня так и подмывает сказать ещё что-нибудь о нём из-за того, что он не планирует приезжать», — возмутился он.

Парламентарий подчеркнул значимость подобных событий, которые происходят «раз в жизни», поэтому Байдену следует подумать о посещении мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в статье The Daily Telegraph говорится, что вместо Байдена поехать на церемонию в Лондон может его супруга Джилл Байден. 80-летний президент США якобы сильно устаёт от зарубежных поездок, поэтому в Белом доме стремятся их минимизировать, оставляя лишь самые необходимые визиты.