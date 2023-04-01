Лондон, 2 апреля, 2023, 02:17 — ИА Регнум. Член комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента от правящей Консервативной партии Боб Сили назвал глупым решение не принимать приглашение президентом США Джо Байденом посетить коронацию британского монарха Карла III.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Сили призвал Белый дом пересмотреть график американского президента.

«Это кажется довольно небрежным, и меня так и подмывает сказать ещё что-нибудь о нём из-за того, что он не планирует приезжать», — возмутился он.

Парламентарий подчеркнул значимость подобных событий, которые происходят «раз в жизни», поэтому Байдену следует подумать о посещении мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в статье The Daily Telegraph говорится, что вместо Байдена поехать на церемонию в Лондон может его супруга Джилл Байден. 80-летний президент США якобы сильно устаёт от зарубежных поездок, поэтому в Белом доме стремятся их минимизировать, оставляя лишь самые необходимые визиты.