Экс-разведчик США Риттер: Зеленского предупредили, что войска ВСУ отступят из Запорожья и Донбасса

Вашингтон, , 02:02 — REGNUM Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер считает, что ВСУ могут утратить контроль над несколькими регионами после разгрома в Артёмовске ДНР. Об этом военный эксперт рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Риттер заявил, что украинского лидера уже предупредили об обрушении обороны киевской армии, поэтому Зеленский упорно сражается за Артёмовск.

Отставной офицер считает, что если ВС РФ выбьет ВСУ из города, то армия России очень быстро начнёт наступление и займёт весь Донбасс, и не останавливаясь, пойдёт на освобождение Запорожья и Херсона.

«Российские войска консолидируют свои силы в регионах, которые уже вошли в её состав», — предсказал отставной офицер.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска в Артёмовске скоро будут вынуждены сдаться в плен ВС России поскольку у них нет нормального снабжения. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.