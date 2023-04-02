Al Ekhbariya: сирийские ПВО отражают израильскую ракетную атаку в провинции Хомс

Хомс, Сирия, , 01:58 — REGNUM В сирийской провинции Хомс сработала система противовоздушной обороны после того, как несколько ракет были выпущены Израилем, сообщили 2 апреля местные СМИ.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным телеканала Al Ekhbariya, зенитчики отражают «израильскую ракетную агрессию против центрального региона и сбивают часть из них».

В эфире радиостанция Sham FM заявили, что в результате удара по военной базе на западе провинции Хомс пострадали четверо сирийских военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 30 марта со стороны Израиля с помощью нескольких ракет были нанесены удары по ряду позиций в окрестностях сирийского города Дамаска. Двое военных были ранены. Также нанесён материальный ущерб.