Ходаковский: бывшие полицейские Украины героически отбили атаку ВСУ

Донецк, , 01:44 — REGNUM Бывшие сотрудники полиции Украины героически бились при атаке ВСУ, сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он рассказал о взаимодействии различных подразделений ВС России в зоне спецоперации. По его словам, на одной позиции могут быть морпехи, десантники, мобилизованные и представители народной милиции. В ходе штурма военные пользуются преимуществами каждой стороны.

Во время отражения одной из таких атак ВСУ возникла необходимость в эвакуации троих раненых. Один из них оказался морпехом, двое других — бывшие сотрудники полиции Украины, которых привлекли к службе после освобождения оккупированных территорий, «из местных, не ушедших с отступающими украинскими войсками», отметил Ходаковский.

«По докладу командира с места — отбивали атаку стойко, бились до последнего, пока противник не отошёл, и только после этого начали эвакуацию», — написал Ходаковский в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине силовики угрожают перешедшим в МВД России полицейским расправой, в том числе расстрелом. Часть полицейских заманили на контролируемую Киевом территорию большой зарплатой, но обещанных денег они так и не получили.