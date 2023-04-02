«РВ»: российские бойцы сбили из ПЗРК «Верба» вертолёт ВСУ на дистанции 5 км

Мелитополь, , 01:32 — REGNUM Telegram-каналы опубликовали кадры боевой работы расчета ПТРК «Верба», который сбил прицелом украинский вертолёт Ми-8 на дистанции 5 км.

Как уточнили в канале «Русская весна», боец с позывным Заря подкараулил цель в развалинах промышленной зоны Запорожской области и метким выстрелом на дистанции 5 км ликвидировал вертолёт.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта истребительной авиацией был уничтожен вертолёт ВСУ в районе населённого пункта Димитров Донецкой Народной Республики.