РИА Новости: македонская православная церковь приняла решение не сослужить с раскольничьей ПЦУ

Киев, , 01:10 — REGNUM Македонская православная церковь (Охридская архиепископия (МПЦ-ОА) приняла решение не сослужить с архиереями раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ) до прояснения её канонического статуса. Об этом сообщил РИА Новости источник в Русской православной церкви (РПЦ).

Церковь Алексей Колчин © ИА REGNUM

Отмечается, что компетентные епархиальные архиереи должны сообщить о принятом решении своему приходскому духовенству, духовенству и верующим.

Заседание Архиерейского синода состоялось 28 марта.

Русская православная церковь заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.

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