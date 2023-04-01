Киев, 2 апреля, 2023, 01:10 — ИА Регнум. Македонская православная церковь (Охридская архиепископия (МПЦ-ОА) на заседании Архиерейского синода, которое состоялось 28 марта, приняла решение не сослужить с архиереями раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ) до прояснения её канонического статуса. Об этом сообщил РИА Новости источник в Русской православной церкви (РПЦ).

Алексей Колчин ИА REGNUM Церковь

Данное решение будет доведено до приходского духовенства, духовенства и верующих.

Русская православная церковь заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация вокруг Киево-Печерской лавры станет моментом истины и покажет, готов ли народ Украины отстаивать свои ценности. Об этом заявил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

В отношении представителей Украинской православной церкви возбуждено более 50 уголовных дел.