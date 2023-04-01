Токио, 2 апреля, 2023, 01:14 — ИА Регнум. США подталкивают страны — участницы G7 к совместным действиям против Китая, если он будет оказывать экономическое давление на членов «Большой семёрки», пишет японская газета Nikkei.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

По информации издания, власти США и Конгресс обсуждают законопроекты о повышении пошлин на китайские товары с целью предотвратить такие действия со стороны КНР.

Совместные усилия со странами G7 будут более эффективны с учётом сильной зависимости многих государств от Китая. В США считают, что объединение с европейскими союзниками сдержит Пекин от применения экономического давления.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявляла, что Китай призывает США к прекращению вмешательства в дела других стран под предлогом демократии. По её словам, в Пекине намерены защищать интересы китайских предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в США ряд сенаторов предложил Конгрессу рассмотреть законопроект, который предполагает механизм введения санкций против граждан и организаций из Китая, которых заподозрят в военной поддержке России. Ограничения направлены на блокировку собственности, запрет на въезд, аннулирование действующих виз, запрет на получение займов в американских и международных финансовых учреждениях.