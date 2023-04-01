Мехико, 2 апреля, 2023, 00:57 — ИА Регнум. Над археологической зоной древнего города Теотиуакан в Мексике во время взлёта воздушного шара загорелась корзина, в который было несколько человек, в том числе и дети. Есть жертвы. Об этом 1 апреля сообщило агентство Agence France-Presse.

Pexels Воздушный шар

Жертвами происшествия оказались 39-летняя женщина и 50-летний мужчина. Ещё двое, в том числе 13-летняя девочка, пострадали. Несовершеннолетний ребёнок получил ожоги и перелом бедра. Сколько всего пассажиров было в корзине шара, а также каковы причины возгорания — пока не известно.

Очевидцы рассказали, что шар взлетел, потом загорелся и стал падать, люди прыгали на землю.

Как сообщало ИА REGNUM, взрослые и дети, застрявшие на воздушном шаре в горах в Лазаревском районе Сочи, спасены. Аппарат застрял на дереве на горе в селе Солохаул.