Новая Каховка, Херсонская область, 2 апреля, 2023, 00:42 — ИА Регнум. На территории Херсонской области раскрыта ячейка украинских террористов, которые планировали теракты в людных местах в Новой Каховке, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Василий Иванов ИА REGNUM Владимир Сальдо

«Обнаружены схроны взрывчатых веществ в большом объёме. Взрывчатые вещества изъяты и уничтожены», — написал он в своём Telegram-канале.

По оперативной информации, в городе планировались несколько террористических акций с целью массового убийства мирного населения и дискредитации государственного строя.

Сальдо поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за обеспечение безопасности жителей Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2023 года российские силовики пресекли канал финансирования, созданный СБУ для совершения терактов на территории Херсонской области. Средства поступали из стран Запада и переводились на счета в банках, а также в банковские ячейки в Польше, Чехии и прибалтийских республиках. После этого деньги передавались исполнителю через волонтёрские организации, которые могли пользоваться гуманитарными коридорами, ведущими в регион.