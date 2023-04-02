Представительство ДНР в СЦКК: киевские войска выпустили по Горловке три 152-миллиметровых снаряда

Горловка, ДНР, , 00:32 — REGNUM В Донецкой Народной Республике киевские военные вечером 1 апреля обстреляли Центрально-городской район Горловки. Об очередном налёте сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Горловка после артобстрела Mstyslav Chernov

Отмечается, что зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в 20:10 в районах села Дылеевка и Горловки.

ВСУ выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра. О пострадавших и разрушениях пока данных нет.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска потеряли за сутки 110 человек на донецком направлении, а также боевую машину РСЗО «Град», бронетранспортёр, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Акация», гаубицы Д-30 и «Мста-Б».