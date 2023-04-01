ВСУ обстреляли Горловку 152-миллиметровыми снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: киевские войска выпустили по Горловке три 152-миллиметровых снаряда
Горловка, ДНР, 2 апреля, 2023, 00:32 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике киевские военные вечером 1 апреля обстреляли Центрально-городской район Горловки. Об очередном налёте сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Отмечается, что зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в 20:10 в районах села Дылеевка и Горловки.
ВСУ выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра. О пострадавших и разрушениях пока данных нет.
Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска потеряли за сутки 110 человек на донецком направлении, а также боевую машину РСЗО «Град», бронетранспортёр, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Акация», гаубицы Д-30 и «Мста-Б».