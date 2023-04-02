Военкоры: ВС России устроили ВСУ «огненный ад» в Угледаре
Угледар, ДНР, 2 апреля 2023, 00:23 — REGNUM Российские военные нанесли удар зажигательными снарядами по позициям ВСУ в Угледаре. Об этом сообщил Telegram-канал военкоров «Русской весны».
В штурме данного района боевых действий участвуют морпехи, танкисты, спецназ и мотострелки с Дальнего Востока.
Применение зажигательных снарядов в превращённом в крепость городе зафиксировал беспилотник.
Судя по количеству зажигательных боеприпасов, были выпущены десятки реактивных снарядов.
Как сообщало ИА REGNUM, российские экипажи штурмовой авиации уничтожили замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированную технику ВСУ. При этом пуски ракет выполнялись парами с малых высот.