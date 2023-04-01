Угледар, ДНР, 2 апреля, 2023, 00:23 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар зажигательными снарядами по позициям ВСУ в Угледаре. Об этом сообщил Telegram-канал военкоров «Русской весны».

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

В штурме данного района боевых действий участвуют морпехи, танкисты, спецназ и мотострелки с Дальнего Востока.

Применение зажигательных снарядов в превращённом в крепость городе зафиксировал беспилотник.

Судя по количеству зажигательных боеприпасов, были выпущены десятки реактивных снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, российские экипажи штурмовой авиации уничтожили замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированную технику ВСУ. При этом пуски ракет выполнялись парами с малых высот.