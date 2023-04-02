Юристы Трампа хотят перенести рассмотрение его дела в другой суд
Штат Нью-Йорк, США, 2 апреля 2023, 00:20 — REGNUM Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа стремятся перенести судебный процесс в другой район Нью-Йорка. Об этом сообщило 1 апреля агентство Bloomberg.
Защита Трампа намерена просить о переносе уголовного дела из суда в нью-йоркском районе Манхэттен в более консервативный район — Стейтен-Айленд, так как, по их мнению, бывший глава Белого дома не может рассчитывать на справедливое разбирательство в этом суде.
Как сообщало ИА REGNUM, Трампу будут предъявлены многочисленные обвинения в подделке деловой документации, в том числе как минимум одно уголовное.
Бывшая американская порноактриса Сторми Дэниелс заявила, что готова дать показания в суде против Дональда Трампа.